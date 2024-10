Japão. Shigeru Ishiba nomeado novo primeiro-ministro

A câmara baixa do parlamento do Japão nomeou esta terça-feira Shigeru Ishiba, o novo líder do partido no poder no país, como primeiro-ministro nipónico, horas depois da demissão do antecessor, Fumio Kishida.

Ishiba, de 67 anos, foi eleito com 291 votos a favor no parlamento japonês, a Dieta, dominado pela coligação governamental liderada pelo conservador Partido Liberal Democrata (LPD, na sigla em inglês).