Israel ataca Beirute e lança operações terrestres "limitadas" contra o Hezbollah

Em resposta, o Hezbollah diz ter disparado contra "movimentos de tropas israelitas" do outro lado da fronteira do Líbano .

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Israel informou os EUA que estão "atualmente a levar a cabo operações limitadas" cujos alvos são, diz, infraestruturas do Hezbollah perto da fronteira. Israel confirmou a operação por volta das 2h00 locais (meia-noite em Portugal continental).

Israel atacou, esta segunda-feira à noite, os arredores de Beirute, e informou os Estados Unidos da América (EUA) que está a levar a cabo operações terrestres "limitadas" contra o Hezbollah no Líbano, disse o Departamento de Estado norte-americano. Os últimos dias têm sido marcados por fortes bombardeamentos na zona da fronteira entre Israel e o Líbano, e as forças libanesas recuaram esta tarde cerca de 5 km para norte da fronteira.

Israel atacou os subúrbios a sul de Beirute por volta das 0h locais (22h em Portugal continental), pouco depois de lançar um aviso urgente para os habitantes da área sobre ataques planeados contra o que diz ser alvos do Hezbollah. A "Reuters" refere "explosões enormes consecutivas" e uma nuvem de fumo "massiva" na capital libanesa.



Segundo a "Reuters", as forças do Líbano recuaram cerca de 5 quilómetros para norte da fronteira com Israel. Já Israel declarou que as zonas à volta de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, perto da fronteira com o Líbano, são agora uma zona militar fechada.

De acordo com a "CNN", o governo de segurança nacional de Israel aprovou esta noite a "próxima fase" da guerra com o Hezbollah.

Israel lançou os primeiros ataques continuados contra o Hezbollah, no Líbano, há duas semanas, culminando na morte do líder Sayyed Hassan Nasrallah num ataque na passada sexta-feira.