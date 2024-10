Irão prepara "ataque com mísseís balísticos" contra Israel, diz Casa Branca

Os Estados Unidos "têm indicações de que o Irão está a preparar-se para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel”. A notícia é avançada pela ABC News, que cita fonte da Casa Branca.

Entretanto, a embaixada norte-americana em Israel aconselhou todos os funcionários governamentais, bem como as suas famílias — em Israel, Cisjordânia ou Gaza — a dirigirem-se para abrigos e a ficarem por lá até novo aviso, avança a Reuters.

Já a fonte citada pela ABC garantiu que os EUA estão a preparar-se para defender Israel contra o ataque. “Um ataque militar direto do Irão contra Israel terá consequências graves para o Irão”, acrescentou.

Com a escalada do conflito, o exército israelita anunciou esta terça-feira a convocação de mais quatro brigadas da reserva que serão destacadas no norte do país, após ter lançado uma ofensiva terrestre contra posições do movimento xiita armado Hezbollah no sul do vizinho Líbano.

Nas últimas semanas, Israel acredita ter eliminado cerca de 30 dos principais líderes do Hezbollah, incluindo, Hassan Nasrallah, que segundo autoridades americanas e israelitas, foi morto num ataque aéreo israelita em Beirute.



(em atualização)