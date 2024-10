Irão dispara centenas de mísseis sobre Israel

As sirenes de emergência foram ouvidas um pouco por todo o território israelita, quando, na tarde desta terça-feira, o Irão atacou Israel. Segundo o Haaretz, mais de 100 mísseis foram lançados a partir do Irão, com explosões a serem ouvidas em Jerusalém e Telavive. O ataque durou cerca de uma hora e por volta das 19h00 (21h00 em Israel), Telavive reabria o espaço aéreo, depois de o ter encerrado temporariamente.

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou o ataque e, segundo a agência de notícias Fars, tratou-se de uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. “Em resposta ao martírio de Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e Nilforoshan, atacamos o coração dos territórios ocupados”, lê-se no comunicado.



Horas antes, e segundo a ABC News que citava fonte da Casa Branca, os Estados Unidos alertavam para um ataque a qualquer momento. A administração Biden tem "indicações de que o Irão está a preparar-se para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel”, escrevia a imprensa norte-americana.

População já pode sair dos abrigos

No início do ataque, as Forças de Defesa de Israel (IDF) pediram aos populares para se "manterem numa área abrigada até informação em contrário", indicação que foi levantada por volta das 19h00 de Lisboa. No entanto, ficou um alerta no ar: os populares devem manter-se atentos e cumprir as ordens da ISF escrupulosamente.



Quanto a vítimas, a imprensa dá conta de dois feridos ligeiros em Telavive. Também um palestiniano terá sido morto, atingido por estilhaços, na Cisjordânia.