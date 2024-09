Furacão Helena. Autoridades admitem que "possa haver até 600 vidas perdidas”

No último balanço, a conselheira de Segurança Interna do país, Liz Sherwood-Randall apontou para uma estimativa de 600 mortos.

As zonas mais afetadas são a Florida e a Carolina do Norte. Neste último território, o cenário é descrito como "pós-apocalíptico".

O furacão Helena atingiu a costa do Golfo da Flórida na noite de quinta-feira e depois deslocou-se para norte, passando pela Georgia, Florida, Tennessee, Virgínia, Carolina do Norte e do Sul,

Esta segunda-feira, Kamala Harris interrompeu a campanha eleitoral para a presidência americana e regressou a Washington para participar nas reuniões da equipa de gestão de crise do Governo.

Donald Trump, por seu turno, visitou Valdosta, na Geórgia, um dos estados-chave da disputa eleitoral, onde se manifestou "total solidariedade" com a população afetada.

Starlink apoia nas zonas afetadas

A Casa Branca declarou esta segunda-feira que dezenas de sistemas de satélite Starlink capazes de fornecer acesso de alta velocidade à Internet estavam a ser utilizados na Carolina do Norte, e outros 100 estavam em trânsito para áreas devastadas pelo furacão Helena.

O anúncio ocorreu pouco depois do ex-presidente Donald Trump garantir ter falado com o bilionário Elon Musk sobre a configuração do acesso à Internet, alegando falsamente que os sistemas ainda não estavam no terreno.

“Acabei de falar com o Elon”, disse Trump. “Queremos ativar o Starlink porque as pessoas não têm qualquer comunicação.” Trump acrescentou: “Vamos tentar colocar o Starlink lá o mais rapidamente possível”.

Musk declarou apoio a Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.