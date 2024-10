EUA dispararam contra mísseis do Irão e prometem "consequências graves"

O Pentágono anunciou, esta terça-feira, que dois navios da Marinha norte-americana dispararam cerca de uma dúzia de mísseis de interceção contra os mais de 100 mísseis disparados pelo Irão contra Israel. Os Estados Unidos da América (EUA) condenaram o ataque iraniano, que descreveram como uma "grande escalada" no conflito na região.

O porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA disse que apenas os contratorpedeiros USS Bulkeley e USS Cole estiveram envolvidos na resposta ao ataque do Irão, que disparou todos os mísseis a partir do interior do seu território.

Numa conferência de imprensa na Casa Branca, o conselheiro de segurança nacional dos EUA avisou o Irão que vai enfrentar graves consequências pelo ataque com mísseis balísticos contra Israel, descrevendo-o como uma "grande escalada pelo Irão".