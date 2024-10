Conselho de Segurança da ONU em consultas para reunião de emergência

O Conselho de Segurança da ONU está em consultas intensas para uma reunião de emergência sobre a situação no Líbano e a escalada na região, após a incursão terrestre israelita e o ataque iraniano com mísseis contra Israel.

A embaixadora da Suíça - país que iniciou esta terça-feira a sua presidência rotativa do Conselho de Segurança - Pascale Baeriswyl, indicou que ainda não foi marcada nenhuma reunião, apesar de o Irão ter solicitado uma no sábado à noite e de a situação ter piorado desde então.



Contudo, a diplomata admitiu estar convencida de que "mais cedo ou mais tarde" essa reunião terá lugar, previsivelmente antes de 8 de Outubro, quando está planeada uma sessão periódica para rever a resolução 1559, datada de 2004, que também se refere ao Líbano.

Na opinião de Baeriswyl, não é necessária nenhuma nova resolução sobre o Líbano, mas sim que as existentes sejam aplicadas, apesar de serem constantemente violadas por todos os atores em conflito e sem consequências.

A embaixadora deu como exemplo a guerra em Gaza, que obrigou os membros do Conselho a chegarem a acordo sobre quatro resoluções - sem que nenhum dos membros permanentes as vetasse, mas que não foram aplicadas no terreno "devido à falta de uma ameaça credível" contra aqueles que não a respeitam, numa alegada menção a Israel.

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou o ataque com mísseis contra Israel, que justificou como uma represália pelas mortes do líder político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniye, e do secretário-geral da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah.