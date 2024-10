Ataque iraniano já começou, diz Israel

As sirenes de emergência estão a ser ouvidas um pouco por todo o território israelita, escreve a imprensa local, que avança que o ataque do Irão sobre Israel já começou. Segundo o Haaretz, mais de 100 mísseis foram lançados a partir do Irão, com explosões a serem ouvidas em Jerusalém e Telavive.

A Guarda Revolucionária do Irão já reivindicou o ataque e, segundo a agência de notícias Fars, é uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Horas antes, e segundo a ABC News que citava fonte da Casa Branca, os Estados Unidos alertavam para um ataque a qualquer momento. A administração Biden tem "indicações de que o Irão está a preparar-se para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel”, escrevia a imprensa norte-americana.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) pedem aos populares "que se mantenham numa área abrigada até informação em contrário".



