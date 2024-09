UE insta Israel a evitar "qualquer intervenção militar" no Líbano

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, afirmou esta segunda-feira que Israel deve evitar "qualquer intervenção militar" no Líbano, que "agravaria" a situação no país, que "já é dramática".

"Qualquer intervenção militar irá agravar dramaticamente a situação e deve ser evitada", advertiu o chefe da diplomacia europeia após a reunião de emergência realizada por videoconferência com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 para discutir a crise no Líbano.

"Uma intervenção militar [israelita] agravaria uma situação que já é dramática", disse o alto representante da UE.

O alto representante acrescentou que os 27 governantes concordaram que Israel tem o direito à sua autodefesa, mas exortaram que tem de o fazer "em cumprimento do direito humanitário internacional".

As palavras de Borrell vão no mesmo sentido das posições dos Estados Unidos e da França, que apelaram a Israel para não lançar uma incursão terrestre no Líbano.

"As armas devem ser silenciadas e a voz da diplomacia deve ser ouvida por todos. Os foguetes do Hezbollah devem parar e a soberania de Israel e do Líbano deve ser garantida", defendeu Borrell, que insistiu num cessar-fogo e na necessidade de evitar uma guerra total no Médio Oriente.