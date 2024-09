Presidente da Argentina diz que vai visitar a China em janeiro de 2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que vai viajar para a China em janeiro de 2025, durante uma entrevista no programa da diva da televisão do país sul-americano Susana Giménez, transmitida no domingo.

O presidente ultraliberal, que recebeu a atriz e empresária de 80 anos na Casa Rosada (sede do Executivo) na quinta-feira para a gravação da entrevista, afirmou que participará em janeiro na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC), no país asiático.

Milei descreveu a China como um "parceiro comercial muito interessante" porque "não pede nada".

"A única coisa que pedem é para não serem incomodados", disse.

"Tivemos uma reunião com o embaixador [chinês, Wang Wei], no dia seguinte desbloquearam o 'swap'", revelou Milei, referindo-se à restruturação, em junho, do pagamento de cinco mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros) de uma troca cambial entre os dois países.

O Presidente argentino manifestou ainda o desejo de que Pequim e Buenos Aires possam expandir as relações económicas e comerciais e acrescentou que a Argentina está pronta a participar ativamente na cooperação entre a China e a América Latina.

Desde que chegou ao poder, em 10 de dezembro, Milei alinhou a política externa com os Estados Unidos, Israel, União Europeia e o "mundo livre", em detrimento de "pactos com os comunistas".

Em campanha eleitoral, Milei sugeriu que hesitaria em fazer negócios com a China, devido às restrições impostas por Pequim às liberdades individuais.

A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, depois do Brasil.

Milei optou também por não entrar no bloco de economias emergentes BRICS, fundado e 2009 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O BRICS foi inicialmente constituído para reformar a arquitetura financeira internacional e proporcionar aos países em desenvolvimento posições políticas de maior importância na ordem internacional.