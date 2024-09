Israel lança operações terrestres no Líbano contra o Hezbollah

Israel informou os Estados Unidos da América (EUA) que está a levar a cabo operações terrestres "limitadas" contra o Hezbollah no Líbano, disse esta segunda-feira o Departamento de Estado norte-americano. Os últimos dias têm sido marcados por fortes bombardeamentos na zona da fronteira entre Israel e o Líbano, e as forças libanesas recuaram esta tarde cerca de 5 km para norte da fronteira.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Israel informou os EUA que estão "atualmente a levar a cabo operações limitadas" cujos alvos são a infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira.

Segundo a "Reuters", as forças do Líbano recuaram cerca de 5 quilómetros para norte da fronteira com Israel. Já Israel declarou que as zonas à volta de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, perto da fronteira com o Líbano, são agora uma zona militar fechada.

Israel lançou os primeiros ataques continuados contra o Hezbollah, no Líbano, há duas semanas, culminando na morte do líder Sayyed Hassan Nasrallah num ataque na passada sexta-feira.



Esta segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse a líderes da comunidade que "a próxima fase da guerra contra o Hezbollah vai começar cedo". Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, avisou, num vídeo dirigido ao Irão, que Teerão que pode atingir qualquer local da região.

[em atualização]