Depois de Meloni, Viktor Orbán. Costa avança nos contactos a dois meses de tomar posse

O futuro presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai reunir-se na terça-feira com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em Budapeste, continuando um roteiro pelas capitais da União Europeia (UE) que começou em Itália com Giorgia Meloni.

A cerca de dois meses de tomar posse, a 1 de dezembro, o ex-primeiro-ministro, António Costa, já está instalado em Bruxelas e a preparar o seu cargo, tendo começado os contactos com os chefes de Governo e de Estado da UE com viagens aos países para reuniões presenciais, indicaram fontes europeias à agência Lusa.

Segundo as mesmas fontes, para terça-feira, está marcado um encontro com Viktor Orbán, o controverso chefe de governo nacionalista da Hungria, país que acolhe de momento a presidência rotativa do Conselho da UE, durante a qual será realizada a primeira cimeira europeia presidida por António Costa, em meados de dezembro próximo.

No início do semestre liderado pela Hungria, Viktor Orbán realizou deslocações à Ucrânia e à Rússia, sendo que esta última - e principalmente o seu encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin - foi muito criticado no espaço comunitário e gerou garantias de que se tratou de uma visita bilateral e não em nome do bloco.

Mas este roteiro de António Costa pela UE começou em finais de julho em Roma, numa reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que foi a única entre os 27 líderes europeus que votou contra a nomeação de António Costa na cimeira europeia de junho passado, razão pela qual o responsável português decidiu começar a visita aí.

Viktor Orbán, por seu turno, absteve-se na eleição de António Costa, apoiada pelos restantes 25 líderes da UE.

Após uma pausa no verão, António Costa realizou já neste mês de setembro reuniões presenciais com os primeiros-ministros da Bélgica, Alexander De Croo, e do Luxemburgo, Luc Frieden, no âmbito desta "tour" que continua então esta semana, primeiro com Viktor Orbán na terça-feira e, logo de seguida na quarta-feira, com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

A Polónia, que tem vindo a enfrentar intensas chuvas que já causaram inundações e mortes, segue-se à Hungria na presidência rotativa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2025.

No final desta semana, será a vez de se reunir com o também socialista Pedro Sánchez, chefe de Governo espanhol, com o qual o português tem uma relação próxima.

Depois, António Costa desloca-se à Dinamarca, país que irá acolher a presidência rotativa do Conselho da UE na segunda metade de 2025, realizando nessa altura visitas aos países nórdicos.

O objetivo é ouvir todos os 27 chefes de Governo e de Estado da UE sobre as suas prioridades políticos para o próximo ciclo institucional europeu antes da tomada de posse, sendo que a maior parte das visitas irá ocorrer em outubro, indicaram as fontes ouvidas pela Lusa.

António Costa, que fez parte do Conselho Europeu em representação de Portugal durante oito anos (período em que foi primeiro-ministro), conhece já alguns dos líderes da UE com os quais se está agora a reunir, mas pretende, no seu mandato de dois anos e meio à frente da instituição, encontrar pontos de convergência para compromissos entre os 27.

Em junho passado, Costa foi então eleito pelos chefes de Estado e de Governo da UE como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 1 dezembro de 2024, sendo o primeiro português e o primeiro socialista à frente da instituição.

Sucede no cargo ao belga Charles Michel.

As fontes europeias ouvidas pela Lusa adiantaram que, de momento, decorrem ainda trabalhos preparatórios entre as equipas de Costa e de Michel, até porque a primeira cimeira europeia presidida pelo responsável português - a 19 e 20 de dezembro - será marcada por debates já em curso sobre a Ucrânia, Médio Oriente e competitividade económica.