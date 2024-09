Israel avança com mais 120 ataques contra o Hezbollah no Líbano

O exército de Israel disse este domingo que efetuou cerca de 120 ataques adicionais contra o Hezbollah no Líbano, de onde o movimento xiita libanês pró-iraniano tem disparado 'rockets' contra o território israelita.

Segundo indicou um comunicado das forças militares de Telavive, o exército de Israel realizou "recentemente" ataques "em grande escala" contra "agentes do Hezbollah", visando um total de "cerca de 120 alvos" no sul do Líbano e no interior do território libanês.

O exército israelita realizou este domingo ataques contra o Hezbollah, no Líbano, nos quais morreram perto de 50 pessoas, dois dias depois de ter morto o líder do movimento, Hassan Nasrallah, juntamente com dezenas de membros do grupo xiita libanês.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.

O Hezbollah integra o chamado "Eixo da Resistência", uma coligação liderada pelo Irão e contra Israel de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes huthis do Iémen.