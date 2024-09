Israel anuncia morte de outro dirigente do Hezbollah

Israel reivindicou este domingo a morte do chefe-adjunto do Conselho Central do Hezbollah, Nabil Kaouk, apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, num ataque aéreo no sábado à noite.

O Hezbollah não se pronunciou de imediato, segundo a agência noticiosa norte-americana AP.

Segundo os militares israelitas, citado pelo jornal The Times of Israel, Qaouk era o comandante da "unidade de segurança preventiva" do Hezbollah e um membro sénior do conselho central do grupo.

Qaouk era considerado próximo da liderança do Hezbollah "e estava diretamente envolvido no avanço de ataques terroristas contra o Estado de Israel e os seus cidadãos, incluindo nos últimos dias", disse o exército.

Nas últimas semanas, vários altos dirigentes do Hezbollah foram mortos em ataques israelitas, incluindo o líder do grupo, Hassan Nasrallah, em Beirute, na sexta-feira.

Nabil Kaouk foi apontado como um possível sucessor de Nasrallah pelo jornalista e escritor libanês Maher Abi Nader em declarações à AP, juntamente com Hashem Safieddine, que supervisiona os assuntos políticos do grupo.

Kaouk era um membro veterano do Hezbollah que remontava à década de 1980 e tinha sido anteriormente comandante militar do grupo no sul do Líbano.

Os Estados Unidos, que consideram o Hezbollah como uma organização terrorista, decretaram sanções contra Kaouk em 2020.