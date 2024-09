Hezbollah anuncia novo líder, o clérigo Hashim Safi al-Din

O Hezbollah elegeu este domingo o clérigo Hashim Safi al-Din como novo secretário-geral do movimento xiita, depois da morte de Hassan Nasrallah, avançou o canal televisivo estatal saudita Al Arabiya, citado pela agência espanhola EFE.

Primo de Nasrallah, Safi al-Din ocupava o cargo de chefe do Conselho Executivo da organização xiita libanesa.

A morte do líder do Hezbollah foi anunciada este sábado, após ataques israelitas nos arredores de Beirute. Este domingo, o Hezbollah confirmou a morte de mais um dos seus dirigentes nos mesmos bombardeamentos.

Nas últimas 24 horas, Israel anunciou mais ataques no Líbano e no Iémen, com o Ministério da Saúde libanês a indicar que pelo menos 53 pessoas morreram nos ataques deste domingo.