Extrema-direita vence eleições legislativas na Áustria

A extrema-direita venceu as eleições legislativas deste sábado na Áustria e, a confirmar-se este resultado, está a caminho de uma vitória histórica, segundo as projeções publicadas no final do escrutínio pela estação pública ORF.

O Partido da Liberdade (FPÖ) de Herbert Kickl obteve 29,1% dos votos, contra 26,2% dos conservadores (ÖVP) liderados pelo chanceler Karl Nehammer, segundo estas primeiras estimativas baseadas na contagem de uma parte dos votos por correspondência e dos boletins de voto contados nas assembleias de voto encerradas anteriormente.

No entanto, a vitória do FPÖ pode não significar a eleição de Herbert Kickl como chanceler, uma vez que o ÖVP não aceita ser parceiro minoritário numa coligação com o partido de extrema-direita e prefere aliar-se sociais-democratas e aos liberais do NEOS, o que seria uma coligação tripartida sem precedentes.

O FPÖ centrou a sua campanha em críticas à imigração, às medidas de combate à pandemia de covid-19, à política climática e até às sanções impostas à Rússia, em nome da neutralidade austríaca.



As sondagens não se desviaram muito do resultado final, uma vez que as últimas atribuíam ao FPÖ 27% das intenções de voto e apenas 25% aos conservadores do ÖVP.

Antigo ministro do Interior, Herbert Kickl lidera o Partido da Liberdade desde 2021, tem vindo a descrever-se como “Volkskanzler", ou chanceler do povo, um termo usado pelos nazis para descrever Adolf Hitler nos anos 30.