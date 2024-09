Ataques de Israel no Líbano fazem pelo menos 53 mortos este domingo

O exército israelita realizou este domingo ataques contra o Hezbollah, no Líbano, nos quais morreram pelo menos 53 pessoas, dois dias depois de ter morto o seu líder Hassan Nasrallah, juntamente com dezenas de membros do movimento islamita libanês.

No sul do Líbano, 32 pessoas foram mortas em ataques perto de Saída e no leste do país pelo menos 21 morreram, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde libanês.

Em reação aos ataques, o chefe militar israelita indicou que Israel tem de continuar a "atacar forte" e que o Hezbollah está a perder pessoas e armas, enquanto o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, avisou que "nenhum lugar é demasiado longe" para Israel.

No Iémen, Israel realizou ataques contra alvos dos rebeldes Houthi, um dia depois de os rebeldes pró-iranianos terem reivindicado a responsabilidade por disparos contra o aeroporto de Telavive, capital de Israel.

Mantendo a pressão militar contra o Hezbollah, a quem infligiu um golpe devastador, Israel declarou ter atacado “dezenas de alvos terroristas” em redutos do movimento xiita: locais de lançamento de rockets, instalações militares e depósitos de armas.



Correspondentes da AFP ouviram uma forte explosão e viram nuvens de fumo nos subúrbios do sul de Beirute, onde Hassan Nasrallah morreu na sexta-feira num ataque israelita de uma força sem precedentes que arrasou edifícios inteiros.

O corpo do líder do Hezbollah “foi encontrado no sábado e envolto numa mortalha”, disse uma fonte próxima do movimento, acrescentando que a data do funeral ainda não foi marcada.