Missão da SpaceX descolou para resgatar astronautas presos na ISS

Uma missão da SpaceX descolou este sábado com dois passageiros a bordo, em vez dos quatro inicialmente previstos, de forma a deixar dois lugares livres para os astronautas americanos que estão na Estação Espacial Internacional.

Os dois astrounatas americanos estão na Estação Espacial Internacional há vários meses devido a falhas numa nave espacial da Boeing, indica a agência AFP.

O foguetão Falcon 9 descolou do Cabo Canaveral, na Florida (EUA), às 13:17 locais (17:17 GMT). O lançamento foi efetuado a partir de uma nova plataforma de lançamento, utilizada pela primeira vez para uma missão tripulada.

“Parabéns à NASA e à SpaceX por um lançamento bem sucedido. Este é um momento emocionante para a exploração e a inovação”, disse o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson.

A bordo da nave espacial estão o astronauta da NASA Nick Hague e o cosmonauta russo Alexander Gorbunov.

O regresso está previsto para fevereiro e os dois astronautas vão ser acompanhados pelos veteranos espaciais Butch Wilmore e Suni Williams, que descolaram no início de junho a bordo de uma nova nave espacial desenvolvida pela Boeing, a Starliner, no seu primeiro voo de teste com tripulação para a Estação Espacial (ISS).

A nave deveria regressar à Terra oito dias mais tarde, mas problemas detetados no seu sistema de propulsão levaram a NASA a questionar a sua fiabilidade.

Após semanas de testes, a agência espacial acabou por enviar a cápsula vazia do Boeing de volta à Terra e decidiu fazer regressar os dois tripulantes naufragados com a missão da SpaceX.

A empresa do bilionário Elon Musk é a responsável por esta missão regular de rotação da tripulação da ISS, que, como todas as outras, tem uma duração prevista de cerca de seis meses.

No entanto, o lançamento da Crew-9 foi adiado em meados de agosto para o final de setembro, para dar mais tempo às equipas da NASA para tomarem uma decisão sobre a nave espacial da Boeing.

O lançamento teve de ser novamente adiado por alguns dias devido à passagem do furacão Helene, que atingiu a Florida esta semana.

A nave espacial Dragon da SpaceX deverá acoplar-se à ISS por volta das 21:30 GMT de domingo.

Após um período de transferência com os quatro membros da missão anterior, a Crew-8, estes regressarão à Terra a bordo de outra nave espacial da SpaceX.

No total, Nick Hague e Alexandre Gorbounov passarão cerca de cinco meses na ISS. Butch Wilmore e Suni Williams ficarão cerca de oito meses.

Numa conferência de imprensa no início de setembro, ambos garantiram que se estavam a adaptar bem à sua estadia prolongada.

“A transição não tem sido muito difícil”, disse Suni Williams. “Ambos viemos da Marinha, já fomos destacados antes. Não ficamos surpreendidos quando as missões mudam”.

Estão previstas cerca de 200 experiências científicas durante a estadia da tripulação 9 no laboratório voador.