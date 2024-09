Ataques israelitas deste sábado no Líbano fizeram 33 mortes e 195 feridos

Os ataques israelitas no Líbano fizeram este sábado pelo menos 33 mortes e 195 feridos, segundo a primeira atualização do número de vítimas do Ministério da Saúde libanês.

Desde o início da escalada israelita morreram, segundo o mesmo órgão, mais de mil pessoas na semana passada.

Este sábado, um dos ataques israelitas incidiu sobre uma área nos subúrbios de Beirute, muito perto do Aeroporto Internacional Rafic Hariri, o único a funcionar no Líbano.

Durante a manhã, Israel anunciou a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo confirmado pelo movimento xiita horas depois.