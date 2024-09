Israel lança ataque a "quartel-general" do Hezbollah em Beirute

As Forças Armadas israelitas anunciaram esta sexta-feira que atacaram o "quartel-general" do movimento armado libanês Hezbollah na periferia sul de Beirute, no Líbano.

Segundo o porta-voz do Exército israelita, o contra-almirante Daniel Hagari, as Forças Armadas "realizaram um ataque preciso ao quartel-general da organização terrorista Hezbollah em Dahiyeh [termo árabe para subúrbio]", situado na capital libanesa.

Diversos meios de comunicação social relatam explosões de grandes dimensões no sul de Beirute, bastião do Hezbollah.