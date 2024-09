Israel avisa a habitantes a sul de Beirute para saírem da zona imediatamente

As Forças Armadas de Israel apelaram esta sexta-feira à noite aos habitantes de várias zonas dos subúrbios a sul de Beirute, bastião do Hezbollah, para se retirarem imediatamente, poucas horas depois de terem atingido o 'quartel-general' do movimento xiita libanês.

O coronel Avichai Adraee, porta-voz do exército israelita para o público de língua árabe, publicou na rede social X mapas localizando vários edifícios e apelando à evacuação num raio de 500 metros em torno destes potenciais alvos.

As forças israelitas realizaram esta sexta-feira um ataque ao 'quartel-general' da organização terrorista Hezbollah, situado nos subúrbios sul na capital libanesa e já hoje à noite as Forças Armadas de Israel (IDF) informaram que lançaram uma nova onda de bombardeamentos contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano e também nas profundezas do país.