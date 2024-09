Furacão Helena fez pelo menos 33 mortos na Geórgia e Flórida

As fortes chuvas de tempestade ainda estão a causar inundações catastróficas no sul dos Apalaches, disse o NHC.

O furacão Helena chegou à costa da Flórida com ventos de 225 km/h, enfraquecendo para uma tempestade tropical quando chegou à Geórgia, no início da sexta-feira. No início da tarde, a tempestade havia sido rebaixada para uma depressão tropical e estava acumulando ventos máximos sustentados de 55 km/h ao desacelerar sobre o Tennessee e Kentucky, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC).

A tempestade tropical Helena causou inundações fatais nos estados da Carolina do Sul e do Norte esta sexta-feira, após deixar para trás uma destruição generalizada como um grande furacão na Flórida e na Geórgia durante a noite, matando pelo menos 33 pessoas, inundando bairros e deixando mais de 4 milhões de casas e empresas sem eletricidade.

Mais de 50 pessoas ficaram presas no telhado de um hospital ao meio-dia de sexta-feira no condado de Unicoi, Tennessee, cerca de 193 quilômetros a nordeste de Knoxville, informou a comunicação social local, enquanto as águas da enchente inundavam a comunidade rural.

A elevação das águas do Rio Nolichucky impediu ambulâncias e veículos de emergência de evacuar pacientes e outras pessoas, informou a Agência de Gestão de Emergências do Condado de Unicoi nas redes sociais, mas os resgates foram realizados por equipas de emergência em barcos.

No oeste da Carolina do Norte, autoridades de emergência do condado de Rutherford alertaram os moradores próximos à represa do Lago Lure pouco antes do meio-dia para evacuarem imediatamente para áreas mais altas, dizendo "ruptura da barragem iminente".

No vizinho condado de Buncombe, deslizamentos de terra forçaram o fechamento das rodovias interestaduais 40 e 26, informou o condado na rede social X. A extensão dos danos na Flórida começou a tornar-se clara após o amanhecer.