Rede Wi-fi de estações de comboios hackeada no Reino Unido

O sistema de wi-fi público de 19 das maiores estações de comboios do Reino Unido foi hackeado, esta quarta-feira ao final do dia. A informação está a ser avançada pelos principais meios de comunicação social britânicos, que adiantam que o incidente já está a ser investigado pelas autoridades.

Segundo adianta a BBC, a rede de wi-fi de estações como London Waterloo, Manchester Piccadilly ou Glasgow Central foi alvo de um ciberataque. Quem entrava na rede era redirecionado para uma página entitulada "We love you, Europe" ("Nós gostamos de ti, Europa"), onde eram descritos vários ataques terroristas que atingiram o velho continente - numa mensagem "anti-islâmica".

Segundo avança o jornal The Guardian, a rede pública de wi-fi foi suspensa e assim continua, esta quinta-feira de manhã. Só em Londres são pelo menos dez as estações afetadas.

A Network Rail, empresa que administra a ferrovia no Reino Unido, garante que nenhuma informação foi comprometida no ataque.



"Estamos a lidar com um incidente de cibersegurança que afeta o wi-fi público de estações geridas pela Network Rail. Este serviço é fornecido por terceiros e foi suspenso enquanto decorrem as investigações", confirmou um porta-voz daquele organismo.

Já um porta-voz da British Transport Police, responsável pela segurança nos transportes públicos britânicos, também confirmou o incidente, que terá acontecido por volta das 17h00 de quarta-feira.

Este não é, de resto, o primeiro ataque aos serviços de transportes públicos no Reino Unido: no início do mês, a "Transport for London" (empresa que gere os transportes públicos da capital britânica) foi alvo de um ciberataque que poderá ter comprometido os dados de milhares de clientes. Um jovem de 17 anos já foi, no entretanto, detido.