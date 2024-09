Japonês absolvido depois de passar 46 anos no corredor da morte

Um homem japonês de 88 anos, que passou quase meio século da sua vida no corredor da morte, foi esta quinta-feira absolvido depois de um novo julgamento.

Iwao Hakamada foi condenado à pena capital em 1968 pela morte do seu chefe, da sua mulher e dois filhos e de ter ateado fogo à residência, dois anos antes. O antigo pugilista profissional passou 46 anos na prisão até 2014, quando novas provas levaram o tribunal a marcar um novo julgamento.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, que cita fontes locais, Hakamada alegava a sua inocência desde então e acusava os investigadores de o terem forçado a confessar os crimes, enquanto os advogados de defesa alegaram que a polícia tinha fabricado provas.

Nesta nova investigação, o tribunal distrital de Shizuoka acabou por reconhecer que três provas foram fabricadas, incluindo a confissão de Hakamada, bem como as peças de roupa que os investigadores alegaram que usava no dia do crime.

“Os investigadores adulteraram as roupas sujando-as de sangue”, lê-se na decisão, onde também se critica o uso de “interrogatórios desumanos destinados a forçar uma declaração, impondo dor física e mental”.

O julgamento foi acompanhado, esta quinta-feira, por centenas de pessoas que fizeram fila no tribunal para garantir lugar. Devido à fragilidade da sua saúde física e mental, Hakamada não esteve presente em tribunal. Foi representado durante o julgamento pela sua irmã de 91 anos.

Para os ativistas, defensores do fim da pena de morte, o caso de Hakamada expôs as falhas no sistema de justiça criminal japonês e a crueldade da pena de morte.

“Estamos muito satisfeitos com a decisão do Tribunal de absolver Iwao Hakamada”, referiu Boram Jang, investigador do Leste asiático da Amnistia Internacional, citado por aquele jornal britânico.

O Japão é um dos dois países do G7, juntamente com os EUA, que mantem a pena de morte. Segundo uma sondagem do governo japonês, 80% dos inquiridos consideram a pena de morte “inevitável”. Apenas 9% eram a favor da sua abolição.