EUA. Republicanos exigem a Zelensky saída da embaixadora

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, exigiu ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que destitua a embaixadora nos EUA, depois de uma visita à Pensilvânia, Estado-chave nas eleições presidenciais, que os republicanos consideraram uma manobra política.

A exigência divulgada esta quinta-feira ocorre num momento em que Zelensky está nas Nações Unidas, em Nova Iorque, e na véspera da sua visita a Washington, onde planeia informar os senadores no Capitólio sobre o esforço de guerra, antes de se reunir com o Presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, na Casa Branca.

"A viagem [à Pensilvânia] foi claramente um evento de campanha partidária concebido para ajudar os democratas e é claramente uma interferência eleitoral", frisou Johnson, numa carta a Zelensky.

Mike Johnson destacou que nenhum republicano foi convidado para a visita a uma fábrica que produz munições para Kiev, que combate a invasão da Rússia.

A visita foi organizada pela embaixadora Oksana Markarova e decorreu em Scranton, Pensilvânia, cidade natal de Biden.

Johnson classificou a visita como um "movimento intencionalmente político" e realçou que "fez com que os republicanos perdessem a confiança na capacidade da embaixadora Markarova de servir de forma justa e eficaz como diplomata", exigindo a sua demissão imediata.

Embora Biden e os democratas no Congresso tenham apoiado a Ucrânia desde o início da invasão russa em 2022, enviando milhares de milhões de dólares em ajuda dos EUA para a compra de armamento e serviços de apoio, os republicanos dividiram-se profundamente.

Donald Trump, o candidato republicano à presidência, direcionou o Partido Republicano para um novo movimento 'América primeiro', que geralmente prefere limitar o envolvimento dos EUA no estrangeiro.

Johnson garantiu que o apoio para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia "continua a ser bipartidário", mas frisou que este é "testado desnecessariamente", aludindo às críticas que foram feitas a Trump pelos ucranianos.

Zelensky visitou no domingo a fábrica de munições da Pensilvânia para agradecer aos trabalhadores que estão a produzir uma das munições mais necessárias para a luta do seu país para afastar as forças terrestres russas.

A fábrica de Scranton é uma das poucas instalações no país a fabricar projéteis de artilharia de 155 mm e aumentou a produção no ano passado.

"É em lugares como este que se pode realmente sentir que o mundo democrático pode prevalecer", frisou Zelensky na altura, através da rede social X.