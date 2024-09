Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah "é uma questão de horas"

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah deve ser oficializado "numa questão de horas".

Segundo a Sky News, responsáveis da administração da Casa Branca indicam que as negociações diplomáticas para travar o conflito na fronteira de Israel com o Líbano devem resultar num acordo entre as duas partes.

De acordo com uma fonte, o cessar-fogo deve durar 21 dias e espera-se que, durante esse período, as duas partes consigam chegar a uma resolução permanente para o conflito.

A pausa no conflito não se deve estender à Faixa de Gaza, onde tropas israelitas continuam a sua ofensiva contra o Hamas.

Os ataques de Israel contra o Líbano, para atingir o movimento xiita Hezbollah, causaram na quarta-feira 72 mortos e cerca de 400 feridos, de acordo com dados do Ministério da Saúde libanês.



Segundo a ONU, por causa do fogo israelita, mais de 90.000 libaneses viram-se obrigados a abandonar as suas casas, e, na quarta-feira, famílias inteiras continuaram a chegar à fronteira com a Síria.

Há mais de 11 meses que as forças israelitas e o Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, nos piores confrontos desde a guerra de 2006, que se intensificaram fortemente este verão, após um ataque que matou 12 crianças nos Montes Golã, ocupados por Israel desde 1967.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram após o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, que fez 1.205 mortos, na maioria civis, e 251 reféns, e em retaliação ao qual o Exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez pelo menos 41.495 mortos e 96.000 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, segundo os mais recentes números das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.