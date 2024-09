Xanana Gusmão entrega certificado de cidadania timorense a Guterres

O primeiro-ministro de Timor-Leste entregou na terça-feira o certificado da cidadania timorense ao secretário-geral da ONU, António Guterres, num encontro realizado na sede da organização, em Nova Iorque.

"Em nome do povo de Timor-Leste, entrego a cidadania da República Democrática de Timor-Leste como forma de reconhecer a identidade timorense", disse Xanana Gusmão, de acordo com um comunicado.

António Guterres considerou ser uma honra e um orgulho ser cidadão de Timor-Leste.

"Este é um sentimento que sempre levarei comigo", afirmou o secretário-geral da ONU, citado na mesma nota.

O Parlamento timorense concedeu a cidadania a António Guterres, a 20 de agosto por ocasião das celebrações dos 25 anos da realização do referendo no país, que pôs fim à ocupação indonésia, no âmbito da visita que o líder da ONU realizou a Timor-Leste.

Durante o encontro, realizado à margem da 79.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, Xanana Gusmão e António Guterres discutiram questões multilaterais e a importância do respeito pelos princípios da democracia e dos direitos humanos.

A ONU reafirmou o compromisso em continuar a apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste, salientou o comunicado.