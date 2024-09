Suspeito de tentar matar Trump acusado de tentativa de assassinato

O homem acusado de esperar 12 horas, armado, por Donald Trump no campo de golfe do ex-Presidente, foi esta terça-feira acusado formalmente de tentativa de assassinato de um candidato político, anunciaram os procuradores federais. A acusação tem a sentença máxima de prisão perpétua.

Ryan Routh, de 58 anos, já era alvo de duas acusações relacionadas com a posse de arma. O suspeito foi visto pelos Serviços Secretos a apontar uma espingarda através de uma vedação no clube de golfe de Donald Trump em West Palm Beach, na Flórida, a 15 de setembro, enquanto o nomeado do Partido Republicano à Casa Branca praticava golfe. Routh está a aguardar julgamento em prisão preventiva.

"O Departamento de Justiça não vai tolerar violência que atinge o coração da nossa democracia, e vamos encontrar e responsabilizar aqueles que a levarem a cabo. Isto tem de parar", disse o procurador-geral dos Estados Unidos da América, Merrick Garland.