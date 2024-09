"Putin está a planear outro ataque às nossas centrais nucleares"

Vladimir Putin quer "quebrar o espírito dos ucranianos" e um ataque a uma central nuclear pode estar na sua mira. As acusações são de Volodymyr Zelensky que, esta quarta-feira, discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. O Presidente da Ucrânia diz ter recebido um novo relatório dos serviços secretos que aponta nessa direção e alerta: "Um desastre nuclear não respeita fronteiras."

"Recebi um novo relatório alarmante dos nossos serviços de inteligência. Putin parece estar a planear ataques às nossas centrais nucleares de energia e às suas infraestruturas, procurando desligá-las da rede elétrica", disse, durante a 79.ª Assembleia Geral da ONU, algo que o Presidente russo estará a fazer com "a ajuda de satélites de outros países".

"A Rússia está a obter imagens e informações detalhadas sobre as infraestruturas das nossas centrais nucleares. Qualquer ataque com mísseis ou drones, qualquer incidente crítico no sistema energético pode levar a um desastre nuclear", disse Zelensky.

Ouça aqui as declarações do Presidente ucraniano