"Não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança e levou-a". Ex-companheiro de cela de Brückner fala no tribunal

"Disse-me que estava numa região de hotéis e onde viviam pessoas ricas. Disse que havia um sítio com uma janela aberta e que estava à procura de dinheiro", contou o ex-companheiro de cela, descrevendo "que não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança e levou-a" .

"Falou-se de uma rapariga, não sei se o que ele disse era verdade ou não. Ele disse que tinha um 'autocarro' e que a tinha levado com ele. Disse que tinha ficado com algumas delas, mas não com outras, mas nunca disse que as tinha matado" , referiu Laurentiu Codin, citado pela imprensa britânica.

Codin e Brückner estiveram em prisão preventiva no mesmo estabelecimento prisional.

Um ex-companheiro de cela de Christian Brückner revelou, esta quarta-feira, no tribunal de Braunschweig que o suspeito no caso Madeleine McCann terá confessado o rapto de uma criança em Portugal, depois de ter entrado numa casa por uma janela aberta.

“Ele disse que levou a criança, em Portugal, no seu carro e que, na altura em que a polícia e os cães estavam na casa, conduziu e desapareceu. Perguntou-me se o ADN de uma criança pode ser retirado de ossos debaixo do chão", relatou Codin, citado

Codin contou ainda que Brückner lhe teria dito que, na altura do desaparecimento de Madeleine McCann, "estava com uma pessoa com quem tinha dito uma discussão, alegadamente a sua mulher".

No testemunho no Tribunal Regional de Braunschweig - onde Brückner está a ser julgado por crimes sexuais não relacionados, alegadamente cometidos no Algarve entre 2000 e 2017 -, Codin afirmou que Brückner confessou também ter "raptado e violado jovens raparigas".



"Ele falou-me de duas. Disse que tinha levado uma pessoa, que tinha tido relações sexuais com ela, mas que não a tinha matado", referiu.

Quando questionado pelo juíz sobre a idade da vítima, Codin disse: "Não quero interpretar mal, mas era muito nova, pequenina. Quero dizer, nova".

"Sempre que estávamos juntos, ele falava disso porque estava convencido de que eu era pedófilo", justificou o ex-companheiro de cela.

Falando fora do tribunal, a equipa de defesa de Brueckner refutou veementemente as alegações de Codin.

Brückner é o principal suspeito no caso de Madeleine McCann e o Ministério Público alemão admitiu, no ano passado, a possibilidade de a menina, que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, estar morta



O alemão está atualmente a cumprir uma pena de sete anos de prisão por ter violado uma reformada americana na Praia da Luz.