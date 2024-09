Israel prepara entrada no Líbano e anuncia novos ataques aéreos

O chefe militar de Israel comunicou esta quarta-feira ao exército para que esteja pronto para uma possível ofensiva terrestre no Líbano, ao mesmo tempo que anunciou novos ataques aéreos de forma a destruir infraestruturas do Hezbollah.

“Vocês ouvem os jatos, temos estado em ataques durante todo o dia. O objetivo é preparar uma possível entrada terrestre e continuar a causar baixas no Hezbollah”, indicou o tenente-general Herzi Halevi, citado pela Reuters.

O ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, avançou que pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 220 ficaram feridas nos ataques israelitas desta quarta-feira, com o número a poder subir ainda no dia de hoje. O anterior balanço das autoridades libanesas tinha dado conta de 15 mortos.

O ataque de “grande escala” no sul do Líbano e no Vale de Bekaa foi confirmado pelo exército israelita, com o pretexto de que lá se localizam bastiões do movimento xiita. O anúncio aconteceu também horas depois de o exército israelita ter anunciado a interceção de um míssil disparado contra Telavive.

Na segunda-feira, um ataque israelita no Líbano matou mais de 500 pessoas, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel, em 2006.

Segundo a ONU, mais de 90 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas no Líbano desde o início da semana devido aos bombardeamentos israelitas.