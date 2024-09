Israel enviou 88 corpos para Gaza sem dizer quem são e onde foram mortos

As autoridades de saúde no hospital Nasser , em Khan Younis, recusaram receber os corpos e enterrá-los , pedindo ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para obter detalhes junto de Israel.

Os corpos foram levados para a Faixa de Gaza num contentor de carga , transportado por um camião através de um posto de controlo fronteiriço controlado por Israel. Contudo, de acordo com responsáveis palestinianos, não existia informação sobre os nomes e idades das vítimas , nem sobre as localidades onde morreram.

O diretor do gabinete de comunicação do governo de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que as autoridades de saúde disseram ao condutor do camião para levar os corpos dos palestinianos mortos de volta para o posto de controlo fronteiriço que Israel usou para os devolver à Faixa de Gaza. O camião deixou o hospital.

"Eles têm que agir de acordo com a lei humanitária internacional e de uma forma que preserva a dignidade dos mártires e das suas famílias", disse Ismail Al-Thawabta à Reuters.

A Cruz Vermelha afirmou não ter estado envolvida no processo de transferência dos corpos. "Reiteramos que todas as famílias têm o direito de receber notícias sobre os seus entes queridos e enterrá-los de forma respeitosa e alinhada com as suas traduções", declarou o Comité Internacional da organização.

Segundo a lei humanitária internacional, os mortos durante conflitos armados devem ser tratados com dignidade. A lei obriga a que sejam procurados, recolhidos e evacuados, o que ajuda a assegurar que não há desaparecimentos, acrescentou a Cruz Vermelha.