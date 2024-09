Congresso dos EUA aprova projeto de lei para evitar "shutdown"

A Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos da América (EUA) aprovaram esta quarta-feira um projeto de lei para evitar uma paralisação parcial do governo federal a partir da próxima semana, mesmo com um grande número de republicanos revoltados contra a liderança por não conseguirem novos cortes nos gastos do governo

O projeto de lei de financiamento provisório vai manter o nível atual do governo de cerca de 1,2 mil milhões de dólares em financiamento administrativo anual até 20 de dezembro, evitando a dispensa de milhares de funcionários públicos e o encerramento de alguns serviços governamentais poucas semanas antes das eleições de 5 de novembro.

A lei foi aprovada na Câmara por uma margem de 341 votos a favor e 82 votos contra - numa câmara que tem 220 deputados republicanos e 212 democratas. Todos os votos contra foram republicanos.

O Senado também aprovou o financiamento até 20 de dezembro, com 78 votos a favor e 18 contra. A lei segue agora para a Casa Branca, para que Joe Biden a promulgue. O financiamento do governo federal aprovado em abril estendia-se até 30 de setembro, o fim do ano fiscal de 2024.