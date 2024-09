Comissária rejeita críticas de Zuckerberg à UE sobre privacidade e inteligência artificial

A comissária europeia para a Concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestager, rejeitou esta terça-feira as críticas manifestadas pelo diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, sobre a regulamentação da União Europeia (UE) para a privacidade de dados e Inteligência Artificial (IA).

"Estaria bastante preocupada como americana, porque [na UE] temos legislação sobre privacidade há anos", sublinhou Vestager, numa conferência de imprensa em Washington.

Numa carta publicada na semana passada, Zuckerberg e executivos de outras empresas tecnológicas, como o Spotify, a Ericsson e a Criteo, sublinharam que "a realidade é que a Europa se tornou menos competitiva e menos inovadora do que outras regiões e corre agora o risco de ficar ainda mais para trás na era da IA devido a decisões regulamentares inconsistentes".

Este processo de tomada de decisão, para Zuckerberg, "tornou-se recentemente fragmentado e imprevisível".

Vestager defendeu como funciona o bloqueio comunitário: "Podem gostar ou não, mas definitivamente não é caótico.

A também vice-presidente da Comissão Europeia emitiu um alerta sobre a utilização de tecnologia proveniente de áreas menos regulamentadas.

"Alguém gostaria de utilizar tecnologia que não protegesse a sua privacidade? Eu não. A Europa é um lugar maravilhoso para fazer negócios. Portanto, se não quiser lançar o seu produto na Europa, presumo que outra pessoa tentará conquistar esse mercado", frisou.

A comissária dinamarquesa deixou ainda claro que a UE não está a tentar regular a tecnologia em si, porque essa regulamentação rapidamente se tornaria obsoleta.

"A inteligência artificial tem potencial para mudar muitas coisas. Já as mudou e vai mudar muito mais no futuro. Estamos preocupados com as suas utilizações", concluiu a comissária, que fez uma viagem de trabalho a Boston, Nova Iorque e Washington.