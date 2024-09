Rússia responsável por maioria do conteúdo para influenciar eleições nos EUA

O conteúdo de IA produzido por Moscovo é "consistente com os esforços mais amplos da Rússia para impulsionar a candidatura do ex-presidente (Trump) e denegrir o vice-presidente (Harris) e o Partido Democrata, inclusive por meio de narrativas conspiratórias", disse ele.

Um funcionário do gabinete da Diretora Nacional de Informações (DNI), revelou a jornalistas, sob condição de anonimato, o suposto uso de IA pela Rússia e outros países para influenciar a eleição de 5 de novembro, para o qual já começou a votação antecipada em alguns estados.

A Rússia gerou mais conteúdo produzido por inteligência artificial (IA) para influenciar a eleição presidencial dos Estados Unidos da América (EUA) do que qualquer outra potência estrangeira, como parte de um esforço alargado para impulsionar o candidato republicano Donald Trump sobre a democrata Kamala Harris, segundo fonte dos serviços de informação dos EUA.

Não são as primeiras imagens falsas que Donald Tru(...)

Como outras formas de inteligência artificial, a IA generativa aprende como realizar ações, através de dados passados. Usando esse treino, ela cria novos conteúdos como texto, imagens e vídeos que parecem ter sido produzidos por humanos.

O funcionário do DNI disse que a Rússia está a gerar mais conteúdo de IA para influenciar as eleições de novembro do que qualquer outro país, mas não especificou o volume desse conteúdo.

A mesma fonte disse que a Rússia é um ator muito mais sofisticado e tem uma melhor compreensão de como as eleições dos EUA funcionam e de metas apropriadas.

Questionado sobre como a Rússia está a disseminar conteúdo produzido por inteligência artificial, a fonte destacou um anúncio do Departamento de Justiça em 9 de julho sobre a interrupção de uma suposta operação apoiada por Moscovo, que usava contas de redes sociais aprimoradas por IA para espalhar mensagens pró-Kremlin nos EUA e em outros países.

O funcionário disse que "atores de influência russos" encenaram um vídeo amplamente divulgado, no qual uma mulher alegou ter sido vítima de um acidente de carro, com atropelamento e fuga, provocado por Kamala Harris. O vídeo, no entanto, foi encenado em vez de produzido por IA, disse o funcionário. A Microsoft disse, na semana passada, que a investigação da empresa mostrou que o vídeo era o produto de uma operação secreta de desinformação russa.