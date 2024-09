Netanyahu avisa que Israel vai continuar ataques contra Hezbollah

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou esta terça-feira que Israel vai continuar a atacar o grupo xiita libanês Hezbollah, após dois dias de intensos bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano que já mataram quase 560 pessoas.

"Continuaremos a atacar o Hezbollah. E digo ao povo do Líbano: a nossa guerra não é contra vocês, é contra o Hezbollah (...). Eu disse-lhes ontem [segunda-feira] para evacuarem as casas onde um míssil foi colocado no quarto e um 'rocket' na garagem", disse o chefe do Governo israelita, num vídeo publicado na rede social X.

"Qualquer pessoa que tenha um míssil na sala e um 'rocket' na garagem ficará sem casa", advertiu na mensagem, gravada após visitar uma base dos serviços de informações militares.

A declaração de Netanyahu surge no segundo dia de uma intensa campanha de bombardeamentos israelitas no sul e leste do Líbano contra o que Israel diz serem munições e armas que o grupo xiita, aliado do Irão, esconde em zonas civis para atacar.

Pelo menos 558 pessoas foram mortas (incluindo 50 crianças e 94 mulheres) e 1.800 feridas nos ataques, de acordo com a última contagem das autoridades libanesas.

Israel também bombardeou o sul de Beirute, capital libanesa, em duas ocasiões nos últimos dois dias.

O mais recente atentado ocorrido esta terça-feira teve como alvo um comandante do Hezbollah, Ibrahim Muhammad Kabisi, que as forças israelitas identificaram como responsável pela unidade de mísseis do grupo libanês. Israel afirma que Kabisi morreu no ataque.

"Durante anos e durante a guerra, foi responsável pelos lançamentos contra o território israelita", afirmaram as forças israelitas num breve comunicado, no qual afirmaram que, no ataque, Kabisi estava acompanhado por outros comandantes do grupo libanês apoiado pelo Irão.

Israel atacou a capital libanesa pela quinta vez desde outubro do ano passado, em plena escalada dos seus bombardeamentos contra o grupo xiita no sul e leste do Líbano.

O ataque a Beirute atingiu um edifício residencial no bairro de Ghobeiry, nos subúrbios sul de Beirute, conhecido como Dahye.

Segundo as autoridades libanesas, pelo menos seis pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas no bombardeamento.

Este subúrbio já foi alvo de outros ataques israelita na segunda-feira, do qual o comandante do Hezbollah, Ali Karaki, saiu ileso, e na sexta-feira passada em que morreram mais de 50 pessoas, segundo a última contagem fornecida pela Defesa Civil libanesa.

A zona foi atacada cinco vezes desde o início dos combates entre Israel e o Hezbollah, há quase um ano, e em todos eles os principais alvos foram os líderes do grupo xiita ou do movimento islamita palestiniano Hamas.