Dois aviões evitam colisão no aeroporto de Marselha

Dois aviões estiveram perto de colidir no aeroporto de Marselha a 11 de setembro, evitando um acidente "grave" no último momento, segundo a comunicação social francesa. A conclusão é de um relatório do regulador da segurança aérea na França.

Segundo o "Le Parisien", em causa está um avião Boeing da Air Algérie, que fazia o voo entre Chlef (Algéria) e Marselha, e outro Boeing, de transporte de mercadorias, da companhia espanhola Gestair.

As conclusões do Gabinete de Investigação e Análise indicam que o incidente foi causado por um erro de coordenação na torre de controlo do aeroporto de Marselha. Os controladores aéreos deram permissão ao avião da Air Algérie para aterrar na mesma pista onde a aeronave da Gestair já estava pronta a descolar, tendo recebido autorização para o fazer.

A torre de controlo apercebeu-se do erro momentos depois, solicitando ao piloto da Air Algérie para abortar a aterragem, através da manobra de borrego, conhecida como "go-around". A manobra consiste na subida brusca do avião para ganhar altitude, dar a volta e posicionar-se para tentar uma nova aterragem.

A Boeing 737 da Air Algérie aterrou com sucesso em Marselha vinte minutos depois, na mesma pista de aterragem.

O Gabinete de Investigação e Análise descreveu o incidente como "grave" e anunciou a abertura de uma investigação, que ainda decorre.