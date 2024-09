Líbano. Sobe para cem o número de mortos em ataques israelitas

O número de mortos nos "intensos ataques israelitas" no sul do Líbano subiu de 50 para 100, enquanto o de feridos aumentou de 300 para 400, indicou o Ministério da Saúde libanês, salvaguardando tratarem-se de números provisórios.

Segundo o Ministério, trata-se do maior número de mortos em quase um ano de violência.

"Os ataques israelitas em localidades e aldeias do sul deixaram 100 mortos e mais de 400 feridos", incluindo crianças, mulheres e equipas de resgate, afirmou o Ministério num comunicado. Um relatório anterior relatou 50 mortes.

O exército israelita disse ter alvejado esta segunda feira mais de 300 posições do Hezbollah no Líbano, onde o movimento islâmico dispara foguetes contra o território de Israel em apoio ao Hamas palestiniano em guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

O exército israelita anunciou os ataques na rede social X, publicando uma fotografia do chefe militar tenente-general Herzi Halevi a aprovar ataques adicionais a partir do quartel-general militar em Telavive.

É uma das mais intensas barragens de ataques aéreos em quase um ano de luta contra o Hezbollah.

Halevi e outros líderes israelitas prometeram ações mais duras contra o Hezbollah nos próximos dias.

O Hezbollah tem atacado o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza há quase um ano, que já provocou mais de 41 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

Este clima de confronto tem aumentado os receios de uma guerra em grande escala no Médio Oriente.