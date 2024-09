Israel considera forçar civis a sair do norte da Faixa de Gaza

Benjamin Netanyahu está a considerar um plano para forçar todos os palestinianos a sair da região norte da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Gaza, de acordo com o “The Times of Israel” e a “CNN”. O plano foi criado por antigos generais das Forças de Defesa de Israel (IDF) e não estabelece nenhuma previsão de regresso dos palestinianos.

Segundo a “CNN”, o plano, publicado por um grupo de generais israelitas reformados, foi apresentado ao governo de Israel e a deputados do parlamento do país, o Knesset. O objetivo declarado é cercar combatentes do Hamas para forçar o grupo a libertar os 101 reféns que ainda detém, desde o ataque de 7 de outubro.

O plano teve direito a um vídeo de apresentação, publicado no início do mês. Nele, Giora Eiland, o general que dá a cara pelo projeto, diz que será entregue “comida e água” aos palestinianos que saírem da Faixa de Gaza. Depois, acrescenta que “numa semana o território inteiro se tornará território militar”.