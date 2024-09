Israel aconselha libaneses a afastarem-se dos alvos do Hezbollah

Israel aconselhou esta segunda-feira os libaneses a "manterem-se afastados dos alvos" do Hezbollah, no sul do Líbano, acrescentando que os ataques contra o movimento xiita vão "continuar num futuro próximo", "maiores e mais precisos".

"Aconselhamos os civis das aldeias libanesas situadas dentro ou perto de edifícios e áreas utilizadas pelo Hezbollah para fins militares, tais como as utilizadas para armazenar armas, a procurar abrigo imediatamente para sua própria segurança", disse o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel Hagari, numa conferência de imprensa.

O exército israelita vai efetuar "ataques maiores e mais precisos contra alvos terroristas que foram amplamente estabelecidos no Líbano", acrescentou.