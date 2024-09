Zelensky visita Nova Iorque para Assembleia Geral da ONU

Volodymyr Zelenskiy visita Nova Iorque, para participar em sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, divulgou a agência UKrinform este domingo.

A visita do presidente ucraniano à Assembleia Geral da ONU coincide com a preparação dos Estados Unidos para reforçar o apoio militar à Ucrânia, no valor de 375 milhões de dólares.

Zelensky vai apresentar um "plano de vitória" para a guerra da Ucrânia contra a Rússia ao Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden e Kamala Harris. As reuniões serão separadas e estão agendadas para quinta-feira.

O presidente da Ucrânia também planeia encontrar-se com o candidato republicano às eleições presidenciais. Donald Trump apontou que a ajuda dos E.U.A. às forças ucranianas era um desperdício de dinheiro e já recusou afirmar que quer que a Ucrânia seja vitoriosa. O ex-presidente americano divulgou que há uma probabilidade de reunir-se com Zelensky durante a semana, mas sem indicar nenhuma data.

Volodymyr Zelenskiy tem-se queixado da escassez de armamento. A urgência em repor esta falta de armas tornou-se urgente à medida que a Rússia destrói as reservas energéticas da Ucrânia, com o aproximar dos meses frios.

Dois oficiais do governo dos Estados Unidos partilharam com a Reuters, na sexta-feira, que é expectável que um novo pacote de ajuda seja divulgado esta semana. Este novo apoio inclui barcos de patrulha, munições de artilharia e outros equipamentos e armas.

Os mesmos oficiais disseram que os conteúdos e a dimensão da ajuda podem mudar nos próximos dias e aguardam a assinatura de Joe Biden.