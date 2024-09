Zelensky diz que Rússia lançou 900 bombas, 400 drones e 30 mísseis numa semana

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este domingo que, durante a última semana, a Rússia lançou 900 bombas aéreas guiadas, 400 "drones" "kamikaze" do tipo "Shahed" e quase 30 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia.

"Precisamos de fortalecer as nossas capacidades para proteger melhor as vidas [de civis] e a segurança. A Ucrânia precisa de condições de longo alcance", disse Zelensky, aludindo à exigência de Kiev de que os aliados lhe permitam utilizar as armas de longo alcance que lhes fornecem para atingir alvos em solo russo.

O Presidente ucraniano lembrou que, na noite de sábado, a Rússia voltou a atacar a cidade de Kharkiv (leste) com bombas aéreas guiadas, que causaram danos a edifícios residenciais e deixaram 21 civis feridos.

"Entre eles estão um menino de oito anos e dois adolescentes de 17. Pelo menos 60 moradores do prédio foram retirados", informou Zelensky em relação ao ataque, que, segundo o governador regional de Kharkiv, Oleg Synegoubov, provocou também oito feridos, dois em estado grave.

O ataque ocorreu no final da noite de sábado num distrito de Kharkiv (nordeste), cidade muito próxima da fronteira com a Rússia e que tinha 1,4 milhões de habitantes antes da guerra.

A Rússia "visou um edifício residencial comum com várias bombas", denunciou Zelensky, nas redes sociais.

Dezenas de residentes estavam "a dormir", segundo Oleg Synegubov. Dois altos edifícios residenciais foram danificados, disse o governador.

Durante a noite, equipas de resgate equipadas com lanternas trabalharam nos escombros de um dos edifícios afetados, segundo um jornalista da AFP no local.

As explosões rebentaram as janelas do prédio e deixaram buracos em algumas paredes. Do lado de fora, alguns carros foram esmagados pela queda de árvores e outros ficaram carbonizados.

A Rússia lançou dois mísseis e 80 "drones" do tipo "Shahed" contra a Ucrânia, segundo a Força Aérea, dos quais 71 foram intercetados, contra uma dezena de regiões do país, incluindo a capital, Kiev.

Em Kherson (sul), dois homens ficaram feridos, enquanto em Poltava (centro) os "drones" causaram danos numa infraestrutura elétrica, segundo as respetivas autoridades regionais.