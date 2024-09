Rússia ataca várias regiões ucranianas com 80 drones

O Exército ucraniano reportou uma onda maciça de ataques com dois mísseis e 80 drones russos disparados este domingo de manhã contra várias regiões do país, que deixaram pelo menos dois feridos e danificaram várias infraestruturas.

"Na madrugada de 22 de setembro de 2024, o inimigo atacou com dois mísseis aéreos guiados 'X-59/69' o espaço aéreo da zona temporariamente ocupada da região de Luhansk e lançou 80 'drones' de ataque do tipo 'Shahed' a partir de Yeisk e de Kursk, no Federação Russa", informou a Força Aérea Ucraniana em suas redes sociais.