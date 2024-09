Nações Unidas: Médio Oriente está "à beira​ da catástrofe iminente"

A coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, alertou hoje que o Médio Oriente está "à beira de uma catástrofe iminente" com a recente escalada de violência entre Israel e o movimento islâmico Hezbollah.

"Com a região à beira de uma catástrofe iminente, nunca é demais sublinhar: Não existe solução militar que torne mais segura qualquer das partes", disse a responsável na conta oficial do X, antigo Twitter, da missão das Nações Unidas no Líbano.