Kate Middleton aparece em público depois de terminar quimioterapia

A princesa de Gales apareceu em público, pela primeira vez depois do anúncio do fim do tratamento de quimioterapia que fez desde o início do ano. Kate Middleton acompanhou o princípe William a uma missa perto do Castelo de Balmoral neste domingo.

William e Kate dirigiram-se à Igreja de Crathie Kirk, perto do castelo de Balmoral, juntamente com outros membros da família real. O Rei D. Carlos e a rainha Camilla seguiram para o mesmo destino em carros separados.

De acordo com o The Sunday Times, a princesa de Gales deve retomar a sua agenda regular em novembro, para participar nas cerimónias do 'Rememberance Sunday', que homenageia os militares e civis que defenderam o Reino Unido nas duas guerras mundiais. Este ano, a celebração decorre a 10 de novembro.

Há duas semanas, Kate Middleton anunciou que tinha completado o tratamento de quimioterapia. Durante os nove meses de tratamento, a princesa de Gales reduziu a sua participação em eventos oficiais. Em julho, contudo, visitou Wimbledon, juntamete com a sua filha, a princesa Charlotte.

Durante o evento, que ainda ocorreu durante o seu tratamento, foi ovacionada de pé, quatro meses depois de ter oficialmente anunciado que tinha recebido um diagnóstico de cancro.