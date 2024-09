EUA. Donald Trump diz que não volta a candidatar-se em 2028

Donald Trump, candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, anunciou que não se vê a apresentar candidatura nas eleições de 2028, caso perca as eleições. A afirmação foi feita numa entrevista publicada este domingo.

Trump, que celebrou o 78.º aniversário em junho, terá 82 anos, nas eleições de 2028. Caso vença a 5 de novembro, chegará ao título de presidente mais velho na história dos Estados Unidos, que agora pertence a Joe Biden.

Antes de Kamala Harris, vice-presidente, assumir a candidatura pelo partido democrata à Casa Branca, a idade de Joe Biden, atual presidente, era um dos principais argumentos de Donald Trump, apesar de a diferença entre os dois ser de três anos.

Com a saída de Biden da corrida, Trump tornou-se no candidato mais velho nas eleições presidenciais do país, nesta que é a sua terceira candidatura consecutiva.

Uma nova sondagem na NBC, publicada este domingo, dá uma vantagem de cinco pontos percentuais a Kamala Harris. De acordo com um outro estudo, da CBS, a vice-presidente dos EUA também lidera, quatro pontos percentuais acima do seu rival.

As eleições presidenciais decorrem a 5 de novembro. Este sábado, Kamala Harris incitou Donald Trump a participar num novo debate, a 23 de outubro, mas o candidato republicano recusou.