Ataque a caravana no Paquistão. Embaixador diz que zona é calma, mas "alvo era novo"

Caravana de " 11 embaixadores" era um "alvo novo" para ataques de extremistas, numa zona "relativamente calma" do Paquistão, seegurou o embaixador de Portugal no Paquistão. Frederico Silva falou à Sic Notícias na tarde deste domingo, já de regresso a Islamabad.

O diplomata esclarece que a zona em que decorreu o ataque, no vale de Swat, é "relativamente calma" e "de grande procura turística" e afirma algo semelhante não acontecia há bastante tempo.

Segundo o diplomata, "há ataques frequentes na zona fronteiriça" e que há extremistas que desenvolvem operações com "alguma regularidade" em território Paquistanês. Estes partem de grupos paquistaneses baseados no Afeganistão.



Para o embaixador, o que diferencia este ataque dos restanto é o alvo, que, tratando-se de "um conjunto de 11 embaixadores", é relativamente novo.

Após o ataque, garante Frederico Silva, a manobra de retirada foi rápida, acrescentando que "o regresso a Islamabad foi tranquilo". A capital paquistanesa fica a cerca de 230 km do local em que se deu a explosão no primeiro carro do comboio de veículos em que seguiam os embaixadores..

Frederico Silva e todos os embaixadores estão a salvo em Islamabad.

O ataque provocou uma vítima mortal e quatro feridos, "todos eles agentes policiais".



Em nota enviada à comunicação social, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "lamenta profundamente o acidente" e "já expressou às autoridades paquistanesas condolências pela morte do polícia e votos de rápida recuperação dos feridos".