Ratinho na comida obriga avião a aterrar de emergência

Um avião da Scandinavian Airlines (SAS) fez uma aterragem de emergência na passada quarta-feira, depois de um passageiro encontrar um rato vivo na sua refeição.

O voo fazia a ligação entre Oslo, na Noruega, e Málaga, em Espanha, mas divergiu para o aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca, devido ao incidente a bordo.

A decisão de fazer divergir o avião faz parte dos procedimentos da Scandinavian Airlines, porque o ratinho representava um risco para a segurança, disse à agência AFP o porta-voz da companhia, Oystein Schmidt.

Os passageiros saíram do avião em Copenhaga e seguiram viagem noutra aeronave.

O porta-voz da SAS, linha aérea dos países escandinavos, garante que se tratou de um acontecimento “extremamente raro”.

“Definimos procedimentos para estas situações, que também incluem uma análise com os nossos fornecedores para garantir que não volta a acontecer”, sublinha Oystein Schmidt.

De acordo com a BBC, este é o segundo incidente com roedores em transportes no espaço de uma semana, depois de uma ligação de comboio no sul de Inglaterra ter sido suspensa após dois esquilos “invadirem” a carruagem.