Paris. Manifestação contra "Governo Macron-Barnier" em junta milhares em Paris

Uma manifestação juntou hoje milhares de franceses na Praça da Bastilha, em Paris, para protestar pela destituição do Presidente francês, Emmanuel Macron, e contra a nomeação do primeiro-ministro, Michel Barnier.

"Macron Macron destituição", "Macron, a juventude saiu à rua", "Greve, bloqueio, Macron na prisão", "Resistência" e "Somos todos antifascistas" são algumas das palavras de ordem que vão sendo entoadas pelos milhares de manifestantes no início do protesto marcado para as 14h00 horas locais (13h00 de Lisboa).

Embora sem grande agitação até ao momento, mas com um grande aparato policial, a manifestação, organizada por vários sindicatos e associações estudantis, ecologistas e feministas, enche a praça parisiense e vários cartazes assumem as posições contra o "Governo Macron-Barnier", duas semanas após a nomeação por Macron do novo primeiro-ministro.

Os manifestantes, que estão organizados maioritariamente em grupos animados, deverão seguir um percurso de cerca de dois quilómetros até à praça de Nation, ocupando as ruas no centro da capital francesa, com os seus cânticos e mostrando a revolta enquanto pedem "respeito pelos votos" nas eleições legislativas.

Após a dissolução da Assembleia Nacional francesa e as eleições legislativas antecipadas de 7 de julho, França tem vivido um momento político de fragmentação sem precedentes.

A nomeação de Michel Barnier, membro do partido conservador de direita Republicanos, tem sido muito contestada, devido à vitória, sem maioria absoluta, da coligação de esquerda Nova Frente Popular nas eleições legislativas.