Kamala acusa Trump de ser "ameaça às liberdades das mulheres e às suas vidas"

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, classificou o ex-presidente Donald Trump como uma ameaça às liberdades das mulheres e às suas vidas, alertando que os republicanos continuarão a impedir o acesso ao aborto, caso Trump regresse à Casa Branca.

De acordo com a agência Associated Press, a democrata Kamala Harris está em visita ao decisivo estado da Geórgia, dias depois de o projeto independente de jornalismo de investigação ProPublica ter noticiado que duas mulheres morreram naquele estado depois de não receberem tratamento médico adequado a complicações decorrentes do uso de pílulas abortivas para interromperem as gravidezes.